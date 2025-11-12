北海道・知床沖で2022年に遊覧船が沈没した事故で、運航会社社長・桂田精一被告の初公判が始まりました。桂田被告は「罪が成立するか私にはわからない」などと話したうえで、弁護側が無罪を主張しました。釧路地裁前から中継です。釧路地裁では予定通り、12日午前10時から桂田被告の初公判が始まりました。裁判の冒頭、乗客の家族に向け謝罪をしたうえで、桂田被告は「罪が成立するか私にはわからない」などと話しました。業務上過