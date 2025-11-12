◆ 球団・今永双方が契約延長オプションを破棄シカゴ・カブスのジェド・ホイヤー編成本部長は現地時間11日、今永昇太投手（31）との契約延長オプションを破棄した経緯について語った。同氏がGM会議にて取材に応じる様子を現地放送局『マーキースポーツ・ネットワーク』が公開している。ワールドシリーズ終了直後、カブスは3年5775万ドルの球団オプションを行使せず、今永サイドも1年1525万ドルの選手オプションを破棄。今永はF