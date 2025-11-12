11月11日、熊本市北区の北合志警察署の駐車場に、爆竹を投げ込んだとして、16歳の少年が逮捕されました。 【写真を見る】爆竹が投げられた警察署の駐車場 威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、熊本県菊池市に住む飲食店アルバイトの少年（16）です。 少年は11日午前5時20分ごろ、北合志警察署の駐車場に複数の爆竹を投げ込み、警察職員の業務を妨害した疑いがもたれています。 警察によりますと、少年はオートバイに乗