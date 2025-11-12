線路内に看板や三角コーンを投げ込み、電車を遅らせた疑いで、54歳の男が警視庁に逮捕された。高沢信明容疑者は9月、東京・品川区のJR大井町駅前にある橋の上から、三角コーンや金属製の看板を線路へ投げ込み、電車を遅らせた疑いがもたれている。金属製の看板は走行中の電車に衝突するなどし、JR京浜東北線が12分、東海道線が20分停車するなどの影響が出た。高沢容疑者は警視庁の調べに対し、「むしゃくしゃしてやった」と容疑を