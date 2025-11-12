投手陣の補強策に米メディア脚光米大リーグ・ドジャースの強化ポイントとなる投手陣の補強を巡り、米記者が今後の動向に言及した。今季限りで現役引退したクレイトン・カーショー投手ら、契約終了によって浮いた資金を活用し「少なくとも高額のクローザー獲得は確実」としている。米紙「USAトゥデイ」は「MLBのホットストーブ（オフシーズンの移籍、契約）10の質問：トップFA選手から最新トレードの噂まで」との見出しで記事を