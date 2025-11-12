551HORAIの豚まん 岡山市北区の岡山髙島屋に、豚まんが人気の大阪の「551HORAI ＜蓬莱＞」の期間限定店舗がオープンしました。 午前10時に開店すると、続々と人が押し寄せ、あっという間に行列ができていました。 （購入できた人はー）「毎回ここでやっていたら買いに来るので、朝イチ狙いで来ました」 551HORAIによりますと、2025年6月にオープンした時は1週間で約6800人が訪れました。