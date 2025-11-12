特定危険指定暴力団、工藤会のトップが土地の所有権を親族に移したのは賠償金の支払いを逃れるためだとして、被害者の遺族が所有権移転の取り消しを求める訴えを起こしました。 工藤会のトップで総裁の野村悟被告（79）ら2人は2011年、北九州市で起きた建設会社社長の射殺事件をめぐり、遺族に賠償金3850万円を支払うことが裁判で確定しています。遺族の代理人弁護士によりますと、野村被告は2020年、持っていた複数の土地の所