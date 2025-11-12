ｔｉｍｅｌｅｓｚ・猪俣周杜（２４）の２週連続インタビュー。後編は、デビューから８か月がたち、「アイドルは天職」との思いを深める日々や、８人体制となって初めてのドーム公演への意気込み、自身の描く夢を語った。ｔｉｍｅｌｅｓｚに加入し、人生が激変しても根底にあるアイドルへの純粋な憧れと信念は変わらない。「本当に僕、アイドルに向いているな、天職だなって思うことが数か月の間にもいっぱいあって。全てを捨て