◆紅白戦（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は１２日、紅白戦を開催。３回には白組は３番手・田中千晴投手が登板して１回１安打無失点、紅組は菊地大稀投手が３番手で登板して１回無安打無失点だった。０―０の３回、まずは田中千がマウンドへ。先頭・山瀬を一邪飛、続く中田を三ゴロ仕留めたが、１番・佐々木には左中間への三塁打を浴びた。後続の門脇を中飛に打ち取って無失点に抑えた。菊地はいきなり先頭の郡に