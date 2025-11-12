イッセイ ミヤケとAppleは、共同で開発した新プロジェクト「iPhone Pocket」を発表しました。イッセイ ミヤケの「一枚の布」というデザイン哲学から着想を得たオリジナルの3Dニット構造により、すべてのiPhone、さらにはポケットに入れるあらゆるアイテムを持ち運べるようデザインされています。Apple 本作は、イッセイ ミヤケを象徴するプリーツ素材の特徴を生かしたリブ編みのオープン構造を採用。伸縮性のある編み地がiPhoneを