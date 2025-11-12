ドバイエアショーに向けてアピールロシアの国有航空宇宙企業である統一航空機製造会社（UAC）は、2025年11月9日に新たなSu-57ステルス戦闘機の映像を公開しました。【画像】み、見えてる…これが、Su-57のウエポンベイが開いた状態ですこの映像は、11月17日からアラブ首長国連邦・ドバイ首長国で開催されるドバイ・エアショー2025を前に、同機の海外顧客への売り込みを目的としたプロモーション映像とみられます。映像では、