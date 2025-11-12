豆蔵は、デンソーが推進する高度なスキルを有するソフトウェア人材の認定制度「SOMRIE(R)認定制度(ソムリエ)」の構築を支援してきたことを発表しました。2025年11月以降、両社はこの取り組みをさらに発展させ、モビリティ業界を起点にIT業界や関連分野へと広がる、業界横断型の人材育成プラットフォームの形成を共に推進してまいります。「SOMRIE(R)認定制度」は、モビリティ・IT業界の変化に対応し暗黙知と形式知を自在に使い進化