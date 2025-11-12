将棋の藤井六冠が「永世竜王」のかかった対局に臨んでいます。午前9時、将棋界の最高峰・竜王戦の第4局が京都競馬場ではじまりました。竜王戦は先に4勝したほうがタイトルを手にする7番勝負で、藤井聡太・六冠はすでに3勝していて、今回勝てばこのタイトル5連覇となり、「永世竜王」となる資格を得ます。対局は挑戦者、佐々木勇気・八段の先手ではじまりました。勝負はあす決着する見通しです。