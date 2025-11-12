パンケーキ専門店『幸せのパンケーキ』を運営するマジア東京株式会社は、オリジナルアサイーボウル専門店「アサイーラブ」をオープンします。『幸せのパンケーキ』の梅田店、船橋店、横浜中華街店、神戸店、札幌店、名古屋店、吉祥寺店の各店内に登場です。オープンを記念し、2025年11月14日から11月30日まで「オリジナルアサイーボウル」Sサイズが半額になるキャンペーンも実施されます！ オリジナルアサイーボウル専門店「