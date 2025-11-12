富山県内は朝から青空が広がり、今シーズン一番の冷え込みとなったところが多くなりました。穏やかな青空を背景に、雪を頂いた立山連峰の稜線がくっきりと見え、この時期ならではの紅葉との共演となっています。県内の午前9時までの最低気温はきのうより低いところが多く、上市町東種で1.1度、氷見市で3.1度など、7地点で今季最低となり、5度に届かない地点も多くなりました。きょうの県内は高気圧に覆われる見込みで、各地