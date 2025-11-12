富山県内では、クマの目撃や痕跡の確認が相次いでいます。昨夜、富山市の河川敷に設置されたAIカメラが、成獣とみられるクマの姿をとらえました。きのう午後8時40分ごろ、富山市東黒牧の熊野川左岸の河川敷に設置されているAIカメラに映ったクマの姿です。市によりますと、クマは体長1メートルほどの成獣とみられるということです。現場は片山学園中学校・高校や富山国際大学から、直線距離でおよそ1キロの場所で、市は注意