新発田市や警察によりますと、11月11日、新発田市宮古木でクマ1頭の緊急銃猟が実施されました。11日午前9時ごろ、市民が「自宅から50メートルほど離れたところでクマを目撃した」と通報。警察、市、猟友会などが現場にかけつけ、やぶの中で体長60センチほどのオスのクマ1頭を確認したということです。現場は住宅街で人的被害が出る恐れがあったため、午前10時ごろに緊急銃猟を実施、クマを駆除しました。ケガ人はいませんで