Snow Manの岩本照が12日、東京・銀座のドルチェ＆ガッバーナ 銀座で行われたイベント「DOLCE＆GABBANA Holiday Season Celebration」に登場した。Snow Manの岩本照同ブランドのジャパンアンバサダーに就任後、初の公の場となった岩本は、黒のピーコートにタートルネックセーターというファッションで登場。ジャパンアンバサダーに就任した感想を聞かれると、「『ジャパンアンバサダーに決まったよ』とお話しをいただいた時に、その