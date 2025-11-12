柏崎刈羽原発の再稼働の是非をめぐり、花角知事は自身の判断を示す前に福島第一原発を視察する方向で調整していることを明らかにしました。柏崎刈羽原発の再稼働の是非をめぐっては花角知事の判断が焦点となっています。こうした中、花角知事は自身の判断を示す前に、福島第一原発の視察に向けて調整していることを明らかにしました。事故の現場や地域の復興状況などを確認する方針です。〈花角知事〉「最終的には柏崎（刈羽原発）