本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、冬の定番でおなじみのほうじ茶風味のスイーツや、紅茶に合わせたいシフォンケーキなど、やさしい味わいのスイーツが目白押しです!2025年11月の新商品5品まとめ(11月11日〜11月17日)「ほうじ茶に恋するとろ生チーズケーキ」(259円)「ほうじ茶に恋するとろ生チーズケーキ」(259円)価格 : 259円販売地域 : 北海道、関東、甲信越、北陸