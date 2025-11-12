カタール航空は、ドーハ〜レッドシー線を10月21日に開設した。火・木・日曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間はドーハ発が3時間、レッドシー発が2時間半。レッドシーは、島々や渓谷などの大自然を有し、ウェルネスやアドベンチャー、歴史、絶景を堪能できる都市。5軒のラグジュアリーホテルがあり、中心地のシュラ島には最初のリゾートが今年オープンする。サウジアラビアの就航都市は、アブハー、