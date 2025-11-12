キャセイパシフィック航空は、新ビジネスクラス「Aria Suite（アリア・スイート）」と新プレミアムエコノミークラスを設置したボーイング777-300ER型機を、東京/羽田〜香港線に2026年1月1日から投入する。同路線は1日2往復を運航しており、このうち東京/羽田を夕方、香港を午前に出発するCX549/548便に投入する。新客室仕様は2024年10月に発表し、ボーイング777-300ER型機計30機を対象として改修を実施している。座席数はビジネス