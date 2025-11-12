優勝パレードでファンの歓声に応えるバンダ(C)Getty Images今季レギュラーシーズンでは、ドジャース最多の71登板で、球団初の2年連続世界一に貢献したアンソニー・バンダが、チームの強さについて激白した。ドジャース関連メディア『The Dodgers Bleed Los Podcast Network』が、公式YouTubeチャンネルを現地時間11月11日までに更新。バンダのインタビューを公開した。【写真】大谷夫妻とフリーマン夫妻の4ショット始め、優勝パ