婚約を発表したメドベージェワさん(C)Getty Images女子フィギュアスケートで、2018年の平昌五輪の銀メダリストであるロシアのエフゲニア・メドベージェワさんが、現地時間11月11日までに自身のインスタグラムを更新。婚約を発表した。【動画】まるで映画…メドベージェワさんがプロポーズを受ける瞬間を見るロシアのニュースサイト『OREANDA-NEWS』によれば、25歳のメドベージェワさんのお相手は、24歳のダンサーで振付師のイ