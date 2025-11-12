NTTドコモは、dカードで公共料金・税金を支払う際に付与されるdポイントの還元率を2026年2月1日から改定する。 対象の支払いは、電気料金、ガス料金、水道料金、地方税共同機構（eLTAX）での納税の4つ。現在の還元率は、利用額100円につき1ポイント還元だが、2026年2月1日以降は、利用額200円につき1ポイントに改定される。 なお、「ドコモ ポイ活 MAX」、「ドコモ ポイ活 20」、「eximoポイ活」、「ahamoポ