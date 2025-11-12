この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 「ごめんなさい」5歳娘がひな人形を触った理由に13万いいね ご紹介するのはぽんこ 5y ・11m(@9m_5y)さんが投稿したある写真。3月は桃の節句。女の子の家ではひな人形を飾る家