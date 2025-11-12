秋のキャンプも終わり、ファイターズの２０２５年シーズンが終わりました。元ＷＢＣ日本代表ヘッドコーチの白井一幸さんが、来シーズンに向けてチームへずばり提言です。（白井一幸さん）「（ことしは）ファイターズが地力をつけることができたシーズンだった」レギュラーシーズンを８３勝５７敗の２位で終え、２年連続でクライマックスシリーズ・ファイナルステ