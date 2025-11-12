きょう12日（水）は、西日本は雲が多く、特に九州では夜にわか雨がありそうです。東日本から北日本は、午前中雨が降っていた地域でも天気が回復し、概ね晴れるでしょう。一方あす13日（木）は天気が下り坂で、全国的にくもりや雨となる見込みです北海道では寒冷前線の通過に伴って激しい雷雨となる所もありそうです。また、台風26号はあす沖縄に接近する予想です。台風や前線に向かって暖湿気が流れ込むため、沖縄ではきょうあすと