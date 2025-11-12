静岡市の清水港に寄港した大型外国貨物船の船底からコカイン約20キロ（5億円相当）が押収された事件で、静岡県警や第3管区海上保安本部（横浜）などの合同捜査本部は12日までに、コカインを密輸入しようとしたとして麻薬取締法違反（営利目的輸入未遂）の疑いでブラジル国籍の職業不詳イトウ・ファビオ・ヒデキ容疑者（47）＝東京都足立区＝ら4人を逮捕した。認否は明らかにしていない。船員が知らないうちに船体に隠して密輸