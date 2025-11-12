北海道・知床半島沖の観光船沈没事故で、運航会社社長桂田精一被告の初公判が行われた釧路地裁の法廷＝12日午前（代表撮影）「罪が成立するか分からない。この公判で誠実に説明します」。26人が犠牲となった知床の観光船沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長の桂田精一被告（62）は12日、釧路地裁での初公判で、被害者への謝罪を口にしながらも、自らの責任については姿勢を変えなかった。白いマスクを終始外さず