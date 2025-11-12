「エイブルトライアウト２０２５」（１２日、マツダスタジアム）前巨人・高橋礼投手がシート打撃に登板。前広島・松山に中前打を打たれたが、次打者を併殺に仕留めるなど、現役続行をアピールした。高橋は「いきなり３ボールにしてしまい、自分の悪いところかなと思いましたが、腕を振って投げられましたし、ゴロも打たせられて良かった」と安どの笑み。ＮＰＢでの現役続行を希望しており、「コントロールを磨いて初球か