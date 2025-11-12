タイ国籍の12歳の少女が、都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、警視庁が少女の母親の逮捕状を取ったことがわかりました。12歳のタイ国籍の少女が、東京・文京区の個室マッサージ店で性的なサービスをともなう接客をさせられていた事件で警視庁が児童福祉法違反の疑いで少女の母親の逮捕状を取ったことがわかりました。少女の母親は、現地当局に拘束されていて、タイ警察は今後、台湾を訪れ送還手続きの調整をする方針