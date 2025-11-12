コメダ珈琲店は11月12日、公式オンラインショップ限定の福袋「コメダ珈琲店 HAPPY BAG 2026」(税込1万円、送料無料)の予約販売を開始した。福袋には、ショルダーバッグや食器など5種類のアイテムと、ドリップコーヒーを合わせた合計約1万4,040円相当が入っている。福袋の販売は、予定数量に達し次第終了となる。1月5日以降、順次発送する。〈「コメダ珈琲店 HAPPY BAG 2026」セット内容〉「コメダ珈琲店 HAPPY BAG 2026」〈1〉ソフ