ガソリン価格は年々上昇しているため、以前よりガソリン税の暫定税率の廃止を訴える声は少なくありませんでした。 そのような中、2025年10月に自民党総裁に就任した高市早苗氏が暫定税率の廃止を掲げたことで、ガソリンが安くなると期待する人が増えていました。そして、2025年12月31日に廃止することで与野党6党が合意し、廃止が確実になりました。 暫定税率の廃止は、車に乗る人ほど恩恵を受けられる一方で、乗る機会