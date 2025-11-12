今月24日に石川県が行う志賀原発の原子力災害を想定した訓練について、道路の寸断を想定した避難訓練などが行われることがわかりました。石川県志賀町を中心に、今月24日に行われる県の原子力防災訓練では、約240機関、1700人ほどが参加し、去年の地震以降初めてとなる住民参加型として、万が一の対応を確認します。去年の地震では、原発の重大事故時の避難ルートに定められている国道や県道で通行止めが起きたことを受け、