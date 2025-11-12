厚生年金保険料は、4～6月の給与を元に、1～32等級に区分された「標準報酬月額」という金額を使って計算されます。 現在、標準報酬月額の上限は65万円（32等級）ですが、2025年6月に成立した年金制度改正法によって、2027年から上限が段階的に引き上げられ、2029年には75万円となることが決定しました。 高収入の会社員にとっては、保険料の徴収が増えるため「また改悪か」と感じる人もいるかもしれません。