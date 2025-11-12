MEOVVのエラが、子猫のような愛らしさでファンを魅了した。【写真】MEOVV・エラ、パリで見せた圧巻美貌エラは11月11日、ソウル・江南区で開催されたラグジュアリーブランド「Miu Miu（ミュウミュウ）」のイベントに参加し、ブランドアンバサダーとして圧巻の存在感を放った。この日、エラは花柄のインナーに淡いピンクのスカートを合わせ、ビンテージ感のあるブラウンのレザージャケットを羽織って登場。足元はブラックソックスに