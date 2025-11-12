【モデルプレス＝2025/11/12】女優の桜井日奈子が10日、自身のX（旧Twitter）を更新。資格取得を報告した。【写真】28歳美人女優、資格取得の証書持った姿◆桜井日奈子、資格取得を報告今回、桜井は資格認定証書を手にした自撮り写真とともに「ビューティーフードアドバイザーならびにビューティーフードスペシャリストの資格を取りました」「こちらの資格取得にあたって、日々の食生活に活かせるような、美容栄養学を学びました」