【モデルプレス＝2025/11/12】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が11月11日、自身のInstagramを更新。ミニボトム姿で美しい脚を披露した。【写真】「御上先生」生徒役美女、膝上ミニで美脚全開◆吉柳咲良、クールなミニボトム姿で美脚披露吉柳は「信じたい未来を選べずに忘れられない過去に縋るのは それはもはや過去ではなく私の現在 なのだと思う」と綴り、レザーのジャケットにアニマル柄のミニ