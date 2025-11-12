26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、逮捕された女について知人が「優しく明るい人だった」と話していることが分かりました。CBCテレビは10年ほど前の女の写真を独自に入手しました。 【画像を見る】安福久美子容疑者(69)の約10年前の写真入手 当時50代 黒のジャケット姿でほほえむ女… 胸の前で手を重ねる カメラに向かってほほえむ1人の女。殺人の疑いで逮捕された安福久美子容疑者です。10年ほど前に撮影された写