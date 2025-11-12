あえて苦労する道を選んでマツダはジャパンモビリティショー2025で2台のコンセプトモデル、『ビジョン・クロスクーペ』（以下、クーペ）と『ビジョン・クロスコンパクト』（以下、コンパクト）をワールドプレミア。いずれも最新の魂動デザインを纏うものだ。【画像】マツダがジャパンモビリティショー2025に出展した2台のコンセプト！全80枚ではこの2台について長年、魂動デザインを率いて来た前田育男さん（現マツダ・エグゼク