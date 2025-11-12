「いいなーバックハグ」とクラスの女子は騒ぎ立てるが、よく見ると…？【漫画】本作を読む主人公の女子高生・筒井光は入学早々「格闘女子」「武闘派」「ケンカ強そー」と噂をされていた。それが原因で柔道部エースで生徒会長の真壁佑(たすく)に目を付けられるハメに…。「格闘女子も柔道部エースにはかなわないんだ」と影で笑われていたが、そもそも光は「格闘女子」なんかではなく…!?病弱だった光は幼い頃から「リーボック・マー