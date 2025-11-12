お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹（34）が11日放送のフジテレビ「EXITV」（火曜深夜1・25）に出演。ルームシェアでの衝突を明かした。共同生活での衝突について聞かれると、「僕は芸人3人でずっと住んでいる」と告白。「売れる前からずっと住んでて、だんだん兼近が世に出るようになって、それでも一緒に住み続けてどんどん家を大きくした。最終的にはとんでもない家、4LDKの。凄いんですけど、未だにみんな“電気消してねぇぞ