東京証券取引所12日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が前日終値を挟んで一進一退の展開となったが、幅広い銘柄の値動きを反映する東証株価指数（TOPIX）は取引時間中の最高値を付けた。前日の米国株高が追い風となった一方、平均株価への影響が大きいソフトバンクグループ（SBG）が高値警戒感から売られて重しとなった。平均株価の午前終値は前日終値比84円36銭高の5万0927円29銭。TOPIXは33.93ポイント高の3355.5