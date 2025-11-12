セガの公式ストアの看板ゲーム大手のセガ（東京）は12日、国内の正社員の基本給を2026年4月から平均約10％引き上げると発表した。大卒初任給も従来の30万円から33万円に上げる。物価高に対応し、優秀な人材の確保につなげる狙い。基本給を底上げするベースアップ（ベア）のほか、賞与の一部を基本給に組み替えることなどで水準を引き上げる。セガは初任給について「ゲーム業界としては最高水準になる」としている。ゲーム業