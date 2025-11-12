自民党は政府が近くまとめるクマ被害対策に、箱わななどの資材の購入費を含む自治体への財政支援を盛り込むよう求める方針です。【画像】住居に出没したクマ（実際の様子）自民党の緊急提言では、自治体への交付金により箱わなや電気柵、クマ撃退スプレーなどの購入費に加え、捕獲したクマの処理費用などを財政的に支援するよう求めています。また、ガバメント・ハンターの人件費や、自衛隊や警察官のOBも対象にした人材育成