SHEGLAMの新作リップグロス『Glass Lock Air Gloss』が11月1日(土)より発売開始♡価格は977円（税込）で、全14色の豊富なカラーバリエーションを展開。軽やかなつけ心地で鮮やかな発色を長時間キープし、ティントのように染まりすぎずするんと落とせます。ホリデーシーズンやお出かけシーンにもぴったりで、誰でも簡単にムラなく塗れるデザインも魅力です♪ ぷるツヤ長時間キープ