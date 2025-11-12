国会では12日から参議院の予算委員会が開かれていて、野党は「政治とカネ」の問題への高市首相の対応などについてただしています。国会記者会館からフジテレビ政治部・安部多聞記者が中継でお伝えします。立憲民主党の蓮舫議員は高市首相に対し、政治資金収支報告書に不記載があった議員を起用した人事について「白紙にするべきだ」と迫りました。立憲民主党・蓮舫参院議員：総理就任時に、裏金議員、選挙で厳しい審判を受けて国民