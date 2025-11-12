クマによる被害が深刻化していることを受けて、自民党のプロジェクトチームは自治体などへの財政支援を軸とした緊急提言案をとりまとめ、13日、政府に提言する方針です。緊急提言案では、箱わななどの購入費や、捕獲したクマの処理費用に加え、自治体が職員として雇う「ガバメントハンター」の人件費など、国による財政支援の必要性について指摘しています。さらに、警察がライフル銃を使ってクマを駆除するケースに備え、人材育成