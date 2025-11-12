俳優の山粼努さんが自身のXで、肺炎のために亡くなった俳優の仲代達矢さんを追悼しています。【写真を見る】【 山粼努 】仲代達矢さんを悼む「四年先輩の彼が僕らのヒーローだった」「よい旅立ちであることを願います」山粼さんは、俳優座養成所の時代を回想。「四年先輩の彼が僕らのヒーローだった」と振り返り、「よい旅立ちであることを願います」と万感を込めています。 ▽▽▽▽山粼努さん